İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7997
  • EURO
    37,3898
  • ALTIN
    3187.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halkbank'ın kaptanı Micah Ma: Halkbank'ın yol haritası başarı hedefli olarak çizildi
Spor

Halkbank'ın kaptanı Micah Ma: Halkbank'ın yol haritası başarı hedefli olarak çizildi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Micah Ma'a, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini'yi yenmelerine ilişkin, 'Tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Sir Sicoma Monini takımını İtalya'da yendik.' ifadelerini kullandı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Halkbank'ın kaptanı Micah Ma: Halkbank'ın yol haritası başarı hedefli olarak çizildi
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ma'a, deplasmanda iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Performansıyla mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ABD'li pasör Ma'a, "Tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Sir Sicoma Monini takımını İtalya'da yendik. Gruptan ikinci sırada çıktık ve ben MVP seçildim. Tüm bunlar için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkbank'ın yol haritası başarı hedefli olarak çizildi." değerlendirmesini yaptı.

BAŞKENT TEMSİLCİSİ, İKİNCİ OLARAK PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ

Sir Sicoma Monini'ye gruptaki tek yenilgisini yaşatan Halkbank, D Grubu'nda dört galibiyet, iki mağlubiyetle ikinci sırayı alarak play-off turuna yükseldi.

Başkent ekibi, play-off turunda İtalya'nın Power Volley Milano takımıyla karşılaşacak.

Halkbank, rakibiyle ilk maçta 11-13 Şubat tarihlerinde Ankara'da, rövanşta ise 25-27 Şubat tarihleri arasında İtalya'da karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.