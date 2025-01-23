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Spor

Halkbank'ın odağı Galatasaray maçı

Efeler Ligi'nin 16. haftası zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Ligde 3. sırada yer alan Halkbank ikinci sıradaki Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Halkbank'ın odağı Galatasaray maçı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. sırasındaki Halkbank, puan tablosunun 2. basamağındaki Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Ligin üst sıralarındaki iki takım, 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takımın smaçörü Dick Kooy, önceki hafta elde ettikleri Spor Toto galibiyetinin anlam kazanması için Galatasaray'ı yenmeleri gerektiğini belirterek, "Bir seri yakalamak ve lig etabının sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk devresindeki mücadeleyi, 3-2 Galatasaray HDI Sigorta kazanmıştı.

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