İSTANBUL 5°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0173
  • EURO
    37,1493
  • ALTIN
    3370.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halkbank'ın play-off turundaki rakibi Allianz Milano
Spor

Halkbank'ın play-off turundaki rakibi Allianz Milano

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Halkbank, İtalyan ekibi Allianz Milano'yu konuk edecek.

AA11 Şubat 2025 Salı 10:20 - Güncelleme:
Halkbank'ın play-off turundaki rakibi Allianz Milano
ABONE OL

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Allianz Milano ekibini konuk edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Sırp Tomislav Popovic ile Bulgar Konstantin Yovchev hakem ikilisi yönetecek.

Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hollandalı smaçör Dick Kooy, rakiplerini de maçın anlamını da iyi bildiklerini ve kazanmak için sahada her şeyi yapacaklarını söyledi.

Türk smaçör İzzet Ünver de iki ayaklı bir eleme turu oynayacaklarının bilincinde olduklarını ve ona göre mücadele edeceklerini ifade etti.

Brezilyalı smaçör Yoandy Leal ise avantaj sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

  • Halkbank Erkek Voleybol Takımı
  • CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
  • Allianz Milano

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.