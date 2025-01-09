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Spor

Halkbank'ta hedef başkent derbisini kazanmak

Halkbank, Efeler Ligi'nin 16. haftasında başkent derbisine çıkacak. Ziraat Bankkart ile karşılaşacak olan Halkbank'ta hedef derbiyi kazanmak.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Halkbank'ta hedef başkent derbisini kazanmak
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda 11 Ocak Cumartesi günü oynanacak başkent derbisi, saat 19.00'da başlayacak.

Halkbank oyuncusu Volkan Döne, derbiye hazır olduklarını belirterek, "Bu mücadele çok sert geçecek. İlk yarıdaki derbinin rövanşını almak için savaşacaklar. Eksik yönlerimizi gidermek için yoğun bir antrenman dönemi geçiriyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İki takımın da şampiyonluk için mücadele verdiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "İkinci devrenin en önemli maçına çıkıyoruz. Ankara seyircisini bu büyük voleybol şölenini izlemek ve bizi desteklemek üzere salona davet ediyoruz. Takımıma güveniyorum, her oyuncunun da potansiyelini göstereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Halkbank 3-2 kazanmıştı.

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