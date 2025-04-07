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Spor

Halkbank'ta ikinci Radostin Stoychev dönemi

Efeler Ligi ekibi Halkbank daha önce takımın başında olan başantrenör Radostin Stoychev'i yeniden takımın başına getirdiğini duyurdu.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Halkbank'ta ikinci Radostin Stoychev dönemi
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Bulgar Radostin Stoychev oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada "2013-2014 sezonunda kulübümüzü çalıştıran ve aynı sezon Süper Kupa, Türkiye Kupası, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi finali oynayarak Türk voleybol tarihinde bir ilke imza atan başantrenör Stoychev, yeniden Halkbank'ta." denildi.

55 yaşındaki Stoychev'in kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 de Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası bulunuyor.

Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselen Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise normal sezonu 5. sırada tamamladı.

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