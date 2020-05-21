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Spor

Halkbank'ta Toncek Stern ayrıldı

Daha önce Georgi Seganov, Metin Toy ve İbrahim Emet ile yollarını ayıran Halkbank Voleybol Takımı'nda Toncek Stern'in de gelecek sezon kadroda yer almayacağı açıklandı.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:06
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta 24 yaşındaki Sloven pasör Toncek Stern'in gelecek sezon takımda yer almayacağı bildirildi.

Halkbank'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Takım kadromuza 2019-20 sezonu devre arasında dahil olan, verilen görevleri hem antrenman hem maçlarda layıkıyla yerine getiren oyuncumuz Toncek Stern, önümüzdeki sezon aramızda olmayacaktır. Geçirdiğimiz kısa zamanda takımımıza önemli katkılar yapan Toncek Stern’e teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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