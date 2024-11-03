İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Halkbank'tan rahat galibiyet

Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank sahasında konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA3 Kasım 2024 Pazar 15:35 - Güncelleme:
Halkbank'tan rahat galibiyet
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Halkbank: Mert Matic, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, Deniz İvgen, Berk Dilmenler, Oğulcan Yatgın, Tuna Uzunkol, Yiğit Hamza Aslan)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Halil Kurtuluş (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Ahmetcan Büyükgöz, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç, Yusuf Bakır)

Setler: 25-17, 25-15, 25-19

Süre: 76 dakika (25, 24, 27)

  • Halkbank
  • ON Hotels Alanya Belediyespor
  • Efeler Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.