Halkbank'tan rahat galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı
Halkbank: Mert Matic, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, Deniz İvgen, Berk Dilmenler, Oğulcan Yatgın, Tuna Uzunkol, Yiğit Hamza Aslan)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Halil Kurtuluş (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Ahmetcan Büyükgöz, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç, Yusuf Bakır)
Setler: 25-17, 25-15, 25-19
Süre: 76 dakika (25, 24, 27)