İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5938
  • EURO
    49,565
  • ALTIN
    5768.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halkbank'tan Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç
Spor

Halkbank'tan Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

AA9 Aralık 2025 Salı 22:15 - Güncelleme:
Halkbank'tan Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç
ABONE OL

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 yenildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 4. olan Halkbank, Polonya Ligi ve CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bogdanka LUK Lublin ekibiyle Lublin kentindeki Globus Tomasz Wojtowicz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maçta ilk seti 25-20, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-13 alan Polonya temsilcisi, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçını, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile 7 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 20.00'de oynayacak.

  • Halkbank
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Bogdanka LUK Lublin

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.