Halter Federasyonu'nda istifaların geri çekildiği açıklandı

IHA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:56 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:57

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, daha önce istifa ettiklerini duyuran teknik kurul heyetiyle bir araya geldiklerini ve halter federasyonu yönetim kurulu kararı ile kendilerini bu karardan vazgeçirdiklerini söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, daha önce istifasını açıklayan teknik kurulla ilgili açıklamada bulundu. Taşpınar, teknik kurul heyetiyle bir araya geldiklerini ve halter federasyonu yönetim kurulu kararı ile kendilerini bu karardan vazgeçirdiklerini söyledi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik kurulun görevine devam etmesi konusunda ortak karara varıldığının belirtildiği açıklamada, teknik kurulun başarılı olduğu ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde istifalarının doğru olmayacağının kendilerine iletildiği, sonuç olarak da kurul üyelerinin görevlerine devam ettiği ifade edildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, federasyon teknik kurulunu istifaya götüren süreçle ilgili bilgi verirken, sorunların çözümü için birlikte çalışacaklarını aktardı. Pandemi sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte olimpik sporculara izin verilen yerlerde antrenman yaptırmaya başladıklarını ve sonrasında da milli takım kamplarına izin çıktığını da hatırlatan Taşpınar, "Biz Konya’da 2, Ankara’da da 2 kamp açtık. Konya’daki kampta sporcularımız ilk geldiklerinde tahlillerini yaptırdık, hepsi temiz çıktı. Kamp yapılan yer de sertifikalı bir otel.

Hijyene çok dikkat edildi. Pandemi nedeniyle kampı kalabalık da tutmadık. Ancak yaklaşık 1,5 ay sonra çocukların bazılarının testleri pozitif çıktı. Bu bizi tedirgin etti, gittik, gördük. Kadınlar kampıydı ve ilk olarak bu rahatsızlık masörde çıktı. Sonra hastalık 12 sporcuya ve 2 de antrenöre bulaştı. Bunun sonucunda bayram öncesinde bütün kamplara ara verdik. Sporcularımız ve antrenörlerimizle gergin geçen 2,5 aylık bir kamp dönemi oldu. Avrupa Şampiyonası iptal edildi. Yoğun bir stres yaşandı. Yaşanan süreçte de teknik kurul üyeleri istifa etti" diye konuştu.

"BU EKİP MADALYA SAYISINI YÜKSELTTİ"



Teknik kuruldan memnun olduklarını söyleyen Tamer Taşpınar, "Çalışmaları gayet güzel. Madalya sayısını 225’e yükseltti bu ekip. Yani bu başarıda emekleri var. 7 yıl evvel görevi devraldığımızda 62 madalyamız vardı, 225’e çıktı. Madalyanın çoğalmasında bu teknik kurulun müthiş faydası var. Teknik kurul görevine devam ediyor. Bu arada basında, federasyon seçimleri gündeme geldiği için, ’Türkiye Halter Federasyonunda istifalar oldu, mücadeleler başladı’ gibi haberler çıktı.

Yarış ve insanın olduğu yerde böyle şeyler yaşanabiliyor ama sonuçta bütün arkadaşlarımız görevinin başında. Aramızda en ufak bir problem yok. İnşallah kota seçmelerine hazırlanacağız. Fakat ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Tarih veriyorlar, sonra iptal edildiğini söylüyorlar. Bizim kamplara devam etmemiz gerekiyor. Kampları tekrar başlatıyoruz. Aynı şekilde şimdi önümüzde Moskova’da Avrupa Şampiyonası var. Moskova’da salgın yükseldi.

Belki Gürcistan’a verilir diye duyumlar alıyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Eğer turnuvalar yapılırsa diye her halükarda hazır olmamız lazım. Olimpiyatların yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Tarih belli ama yaklaştığı zaman bakalım olacak mı onu da bilmiyoruz. Pandemi süreci devam ediyor. Tüm bu streslerin üst üste gelmesinden dolayı böyle bir tatsızlık yaşandı. Şu anda teknik kurul ve yönetimdeki arkadaşların arasında en ufak bir problem yok. Biz başta teknik kurulumuza, milli takım antrenörlerimize ve emeği geçen diğer antrenörlerimize teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.