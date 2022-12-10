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Spor

Halterde 7 yıl sonra altın madalya! Yusuf Fehmi Genç dünya şampiyonu

Kolombiya'da devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, Türkiye'ye 7 yıl sonra altın madalya kazandırdı.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Halterde 7 yıl sonra altın madalya! Yusuf Fehmi Genç dünya şampiyonu
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Başkent Bogota'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde podyuma çıkan milli halterci Genç, silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Genç'in bu başarısıyla Türkiye, dünya şampiyonasında erkeklerde 7 yıl sonra ilk kez altın madalya kazandı. Genç koparmada 140, silkmede 182, toplamda 322 kiloyla yarışmayı tamamladı.

Müsabaka sonrasında Genç'e madalyasını, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun verdi.

73 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek ise koparmada 145, silkmede 186, toplamda 331 kilo kaldırdı.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Genç, Türkiye'ye 7 yıl aranın ardından altın madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Genç, Bogota'ya madalya hedefiyle geldiğini belirterek "Bizim dünya şampiyonası kampımız 3 ay sürdü. 2022'de gençler Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Büyükler dünya şampiyonasında yılın son madalyasını haneme yazdırdım. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na bu sayede zihinsel anlamda adapte olduğunu belirten ay-yıldızlı halterci, 2023'te büyükler Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni başarılar elde edeceğini söyledi.

  • Yusuf Fehmi Genç
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