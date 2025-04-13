Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımız, altın madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda Gamze Altun ve kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, şampiyonluğa ulaştı.
ŞAMPİYON GAMZE ALTUN
Gamze Altun Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Gamze Altun, silkmede 93 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa'nın zirvesine yerleşti.
ŞAMPİYON CANSU BEKTAŞ
Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, toplamda 166 kilogramla Avrupa'nın zirvesine yerleşti.