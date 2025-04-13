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Spor

Halterde büyük başarı! İki altın madalya birden

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımız, altın madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda Gamze Altun ve kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, şampiyonluğa ulaştı.

AA13 Nisan 2025 Pazar 18:20 - Güncelleme:
Halterde büyük başarı! İki altın madalya birden
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımız, altın madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda Gamze Altun ve kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, şampiyonluğa ulaştı.

ŞAMPİYON GAMZE ALTUN

Gamze Altun Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Gamze Altun, silkmede 93 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

ŞAMPİYON CANSU BEKTAŞ

Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, toplamda 166 kilogramla Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

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