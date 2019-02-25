Haluk Şahin: Trabzonspor kupa hasretine son verecek

TARAFTARIN YÜZÜ GÜLECEK

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bu sezonki mücadelelerini kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi. Yaşadıkları her şeye rağmen ligi bitirebilecekleri en üst seviyede bitirmek istediklerini belirten Haluk Şahin, “Bu takım, özverisi, fedakarlığıyla oynadığı futbol ile ligde üst sıraları hak ediyor. Taraftarımız da deplasmanda, iç sahada takımını yalnız bırakmıyor. Ben bu takımın onların yüzünü güldürmeye devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

ÜMRANİYESPOR’U GEÇMELİYİZ

Göztepe maçının geride kaldığını, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynayacakları maça odaklandıklarını kaydeden Şahin, “Bu oyuncular, Trabzonspor'un başarısı için her şeyini, canını ortaya koyuyor. Bu mücadelelerin karşılığını bu sene bir kupayla taçlandırmak istiyoruz. Ümraniyespor maçını da bu yolda geçmemiz gerekiyor” dedi. Yönetici, Türkiye Kupası’nı kazanarak kupa hasretlerini de sonlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Güneş