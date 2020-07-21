Haluk Ulusoy'un acı günü

AA 21 Temmuz 2020 Salı 15:32 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:32

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy vefat etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Süreyya Ulusoy'a Allah'tan rahmet; Sayın Haluk Ulusoy, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Süreyya Ulusoy'un cenazesi yarın Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.