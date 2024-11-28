Hamann'dan Kane'e eleştiri

Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Bayern Münih forması giyen Harry Kane'e eleştiride bulundu.

Bayern Münih'in Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip ettiğini söyleyen Hamann, "Bayern Münih'in PSG ile oynadığı maçtaydım ve Kane'in çok kötü olduğunu söylemek zorundayım. Kaleye şut attığını sanmıyorum. Kane'den Darmstadt ya da Augsburg maçlarında hat-trick yapması beklenmiyor. Bayer Leverkusen, Aston Villa veya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gol atması bekleniyor. Henüz bunları yapamadı. Bu yüzden ona yıldız oyuncu etiketi yapıştırılmasına şüpheyle yaklaşıyorum." dedi.

Bayern Münih'in geçen yıl kadrosuna kattığı Kane, Alman ekibinde çıktığı 63 maçta 64 gol attı ve 21 asist yaptı.