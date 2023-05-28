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Spor

Hamburg'a galibiyet yetmedi!

Bundesliga'ya çıkma yarışı veren Hamburg, Bundesliga 2'nin son haftasında Sandhausen'i 1-0 mağlup etti fakat yarıştaki rakibi Heidenheim'in de kazanmasıyla direkt olarak Bundesliga'ya çıkamadı.

28 Mayıs 2023 Pazar 18:47 - Güncelleme:
Hamburg'a galibiyet yetmedi!
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Hamburg, Bundesliga II'nin son haftasında Sandhausen'i 1-0 mağlup etti. Bundesliga için rakibi Heidenheim'ın kaybetmesini bekleyen Hamburg, rakibinin kazanmasıyla doğrudan Bundesliga'ya çıkma fırsatını yakalayamadı.

Hamburg, rakibini Jean-Luc Dompe'nin 3. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Hamburg, bu galibiyetle 66 puana yükseldi ve 2. sıra için yarıştığı Heidenheim'ın Jahn Regensburg karşısında puan kaybetmesini beklemeye geçti. Heidenheim, Regensburg karşısında 2-0'dan geri döndü ve 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Hamburg, ligi 66 puanla 3. sırada tamamladı. Hamburg, Bundesliga için Stuttgart ile play-out maçı oynayacak.

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