İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1641
  • EURO
    48,0631
  • ALTIN
    4692.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hamdi Akın: Stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız
Spor

Hamdi Akın: Stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda mali ve sportif yatırımlar hakkında bilgi verdi.

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Hamdi Akın: Stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız
ABONE OL

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı "Gündem Özel" programında kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

"GAYRİMENKUL SATMADAN BORCUMUZU DÜŞÜRDÜK"

Hamdi Akın, Bankalar Birliği borcunun ciddi ölçüde azaldığını vurgulayarak,

"347 milyon Euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon Euro'ya kadar düşürdük." ifadelerini kullandı.

SPOR AKADEMİSİ VE TESİSLER

Fenerbahçe'nin Maltepe'deki spor akademisi projesine de değinen Akın, şunları söyledi:

"Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek."

Ayrıca kulübün diğer branşlarına yönelik yatırımları da açıkladı:

"Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon Euro'luk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek."

STADYUM KAPASİTESİ ARTACAK

Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Stadyumu için de yeni planları olduğunu açıklayan Hamdi Akın, kapasitenin artırılacağını duyurdu:

"50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.