Hamdi Akın: Stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı "Gündem Özel" programında kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

"GAYRİMENKUL SATMADAN BORCUMUZU DÜŞÜRDÜK"

Hamdi Akın, Bankalar Birliği borcunun ciddi ölçüde azaldığını vurgulayarak,

"347 milyon Euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon Euro'ya kadar düşürdük." ifadelerini kullandı.

SPOR AKADEMİSİ VE TESİSLER

Fenerbahçe'nin Maltepe'deki spor akademisi projesine de değinen Akın, şunları söyledi:

"Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek."

Ayrıca kulübün diğer branşlarına yönelik yatırımları da açıkladı:

"Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon Euro'luk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek."

STADYUM KAPASİTESİ ARTACAK

Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Stadyumu için de yeni planları olduğunu açıklayan Hamdi Akın, kapasitenin artırılacağını duyurdu:

"50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." dedi.