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Spor

Hamdi Ulukaya'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret

Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı kulüp binasında ziyaret etti.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 23:17 - Güncelleme:
Hamdi Ulukaya'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın stat ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp binasında gerçekleşen ziyarette başkan Yıldırım ve Ulukaya'nın yanı sıra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulüp başkan vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Barış Karagöz ve futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Feridun Geçgel ile Chobani yetkilileri yer aldı.

Ziyaretin ardından Maraton Fenerium mağazasını gezen Hamdi Ulukaya, 120. yıla özel olarak hazırlanan yeni sezon formaları ile Fenerium ürünlerini inceledi. Ulukaya, sohbet ettiği taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

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