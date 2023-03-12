Hamdi Yılmaz: Üstün bir performansla sahadan 3 puanla ayrılmasını bildik

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamza Yılmaz, "Bundan sonra hedefimiz ilk 2 içerisinde olup yönetimin, futbolcuların ve teknik heyetin istedikleri Süper Lig'e çıkmak için o gayreti, çabayı sarf etmek." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü konuk ettiği Altınordu'yu 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, oynadıkları Altınordu maçının her iki yarıda da çok pozisyonlu bir maç olduğunu dile getirerek, "Bunun yanında tabii gol de çoktu ve iyi oynadık. Bundan önceki oynadığımız maçlarda da bu kadar gol pozisyonuna girmemize rağmen biraz daha goller azdı ama bugün çok coşkulu, çok daha üstün bir performansla sahadan 3 puanla ayrılmasını bildik. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi de hocalarımızın olsun, yardımcılarımızın olsun bilimsel olarak çalışmaları, gayretleri ve bütün futbolcularla tek tek ilgilenmesi sayesinde bu performansı yakalamış bulunduk. Bundan sonra da hedefimiz ilk 2 içerisinde olup, yönetimin, futbolcuların ve teknik heyetin istedikleri Süper Lig'e çıkmak için o gayreti, çabayı sarf etmek." diye konuştu.