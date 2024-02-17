Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Hami Mandıralı, kadro dışı bırakılmasının ardından ara transfer döneminde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Campionship ekibi Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür hakkında sert ifadeler kullandı.

Karadeniz Gazetesi'nin Youtube kanalına konuşan Mandıralı, Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a "Ben o takıma da gitmem bir daha da bu formayı giymem" dediği şeklinde duyum aldığını belirterek, "Giymem dediği forma bordo mavi Trabzonspor forması. Bu gücü nereden buluyorlar ben anlamıyorum. Trabzonspor gibi bir takımda oynayan, Trabzonspor forması giyen Trabzon'un öz çocukları bunu nasıl söyleyebiliyor. Ben söyleyemedim, benim arkadaşlarım söyleyemedi. Nerden buluyorlar bu gücü de bu lafları söyleyebiliyorlar. Ben hayretler içerisinde kaldım ve çok üzüldüm. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Minibüsle geldiğin tesislere şimdi en lüks otomobille geliyorsun. Sokakta yürürken bulduğun parayla bunu almadın. Trabzonspor'da oynadığın için bu parayı ve arabayı aldın. Bu yüzden en güzel evde oturuyorsun, en güzel kıyafetleri giyiyorsun. Bunu unutmayacaksın. Bunu unutan insanı sen de unutacaksın." ifadelerini kullandı.

"OĞLUM SEN KİMSİN?

Trabzonspor formasını giyebilmek için çok acılar çektiğini belirten Hami Mandıralı, "Ben bu takım için, bu forma için 11 defa narkoz yedim, ameliyat oldum. O kadar kolay değil. Ben o formayı giymek için bedeller ödedim. Trabzonspor bana bir kimlik verdiği için bana yaşama sevinci, huzur verdiği için ben o formaya aşığım. Ben o kimlikle yaşıyorum. Trabzonsporlu Hami olarak yaşıyorum, saygı görüyorum. Niye, o anlı şanlı formaya hizmet ettiğim için. Aslolan her zaman Trabzonspor'dur. Bunu genç kardeşlerimiz unutmamalı. Vazgeçilmeyecek oyuncu yoktur. Ben 300 küsur gol attım, çok küfür ve hakaret yedim. Ama ben asla taraftarıma, camiama sırt çevirmedim. Savaştım, mücadele ettim. Sana bir maç bağırmışlar diye 'Ben bu formayı bir daha giymem' diyorsun. Oğlum sen kimsin? Geldiğin yerin unutma. Nankörlük yapmayın. Trabzonspor çok büyük bir marka bunu unutmayın. " şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, ara transfer döneminde Hull City'ye 2.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.