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Spor

Hami Mandıralı'dan Cornelius sözleri: Pası atın gerekeni yapar

Trabzonspor'un efsane forveti Hami Mandıralı, 'Cornelius özel bir oyuncu. Son maçta da Nwakaeme'nin şahane ortasında çok güzel gol attı. Takım olarak onu daha fazla beslemeliler. Bir tarafta Nwakaeme, diğer yanda Visca, arkada da Hamsik ve Bakasetas... Cornelius için büyük şans.' dedi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:36
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Bordo-Mavili formayı toplam 17 sezon terleten, tam 277 gol atan Hami Mandıralı'dan Cornelius'a övgü dolu sözler... Trabzonspor 'un efsane forvet ve eski hocası Mandıralı, Lig Radyo'da konuştu. Hami Mandıralı, "Cornelius çok özel bir oyuncu. Böyle bir forvetin varsa sağdan soldan orta atmalısınız, onu kullanmalısınız. Fiziki avantajlarından yararlanmanız gerekir. Nitekim Yeni Malatya maçında Nwakaeme'nin şahane ortasında çok güzel bir gol attı. Özellikle hava hakimiyetiyle ön plana çıkan bir forvete sahip Trabzonspor. Takım olarak beslemeleri lazım onu, bilhassa kenar oyuncularının..." dedi.

'PAS ATIN, O GEREKENİ YAPAR'

52 yaşındaki teknik adam şöyle devam etti: "Visca sonrası sağ taraftan da Bordo-Mavili takım çok etkili olacaktır. Sörloth varken de bunları söylüyordum. 'Siz pas atın, bu tip oyuncular gerekeni yapar' demiştim. Pozisyonları gole çevirme yüzdesi zaten yüksek Cornelius'un. Nwakaeme-Visca kanatlarıyla oynamak, arkadan Hamsik gibi bir ustayla, Bakasetas gibi bir pasörle beslenecek olmak Cornelius için de büyük şans"

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