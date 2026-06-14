Hamilton'dan İspanya'da tarihi zafer!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı İspanya Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotlarından Lewis Hamilton'un oldu.

Hamilton, Temmuz 2024'teki Belçika zaferinden sonra ilk kez mutlu sona ulaştı. İngiliz yarış pilotu, kariyerindeki 106. galibiyeti elde etti. Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk galibiyetini İspanya'da aldı.

İspanya'da George Russell, ikinci sırada yer aldı. Russell'ı geçen ve ikinciliği alan Kimi Antonelli, aracında yaşadığı sorun sonrası yolun ortasında kaldı ve ikinci sırayı Russell'a kaptırdı.

İspanya GP'de üçüncü sıra Lando Norris'in oldu.

İspanya'da Sıralama:

-Hamilton

-Russell

-Norris

-Verstappen

-Piastri