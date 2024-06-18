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Spor

Hamit Altıntop: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024'ün ilk grup maçında oynayacağımız Gürcistan maçı öncesi konuştu.

18 Haziran 2024 Salı 18:45 - Güncelleme:
Hamit Altıntop: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
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Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Gürcistan maçı öncesi açıklama yaptı.

Hamit Altıntop yaptığı açıklamada, "Nihayet maç günü. İlk önce milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Tüm konsantrasyonumuzla memnunuz hazırlık sürecinden. Bugün de Gürcistan'a karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Güzel bir gün. Vincenzo'nun 50. yaş günü. Umarım birlikteliğimizi, takım ruhumuzu sahaya yansıtır, iyi bir sonuç elde ederiz." dedi.

"NE OLURSA OLSUN GRUPTAN ÇIKMALIYIZ"

Gruptan çıkmaları gerektiğini söyleyen Altıntop, "Cuma gününden beri bugünü bekliyoruz. Bizim için bugün başlayacak. Hava şartları malum. Oyunumuzu etkiler mi etkilemez mi göreceğiz. İsviçre maçı gibi 2008'deki. Daha iyi olduğumuzu sahaya yansıtmamız gerekir. Gürcistan da playofflardan bugüne geldi. Son yıllarda iyi yatırımlar yaptılar. Biz Türkiyeyiz, kazanarak ayrılmak istiyoruz. Gürcistan'ın başkanı benim eski oda arkadaşım, Levan Kobiashvili. Güzel bir hikaye bence. Antrenörleri Willy Sagnol eski arkadaşım, Bayern Münih'ten. Güzel ortam var. Kazanmaya geldik. Hangi şartlarda olursa olsun gruptan çıkmak istiyoruz. Umarım bir galibiyetle başlarız. İnşallah bayramımız taçlanır." ifadelerini kullandı.

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