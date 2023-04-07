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Spor

Hamit Altıntop: Sağlıklı şekilde rekabetçi ortamı sağlamamız gerekir

Hamit Altıntop, Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasını takip etmek için gittiği İzmir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA7 Nisan 2023 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Hamit Altıntop: Sağlıklı şekilde rekabetçi ortamı sağlamamız gerekir
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gençlerin merkeze konularak futbolda gelişimin sağlanabileceğini söyledi.

Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasını takip etmek için İzmir'de bulunan Altıntop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğimiz gibi antrenörleri ve genç futbolcu kardeşlerimizi futbolun merkezine koymamız gerekir. Ve onların etrafında dönmemiz lazım. Onların maddi ve manevi yanında olmamız gerekir." dedi.

Geleceğin yeteneklerine sahip çıktığı için Altınordu Kulübüne de teşekkür eden Altıntop, turnuvaya katılan genç oyuncuların futbolun geleceği olduğunu dile getirdi.

Genç futbolcuların eğitiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Altıntop, "Sağlıklı şekilde rekabetçi ortamı sağlanmamız gerekir. O konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugünkü olay da onun en iyi örneğidir." diye konuştu.

Turnuvaya katılan genç oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Hamit Altıntop, çocukların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

  • Hamit Altıntop
  • Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup
  • Altınordu

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