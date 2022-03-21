Hamit Altıntop: Turu geçmek istiyoruz, buna inanıyoruz

21 Mart 2022 Pazartesi 18:11 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:11

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Portekiz maçında turu geçmek istediklerini söyledi.

"EKSİKLERİNİ GÖRDÜK"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altıntop, "Şu an hiçbir problem gözükmüyor. Perşembeye en iyi şekilde hazırlanacağız. Güzel bir kura oldu. En zor kura diyebiliriz. Ama böyle tek maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle favori Portekiz. Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış bir takım. Ama içerideki Sırbistan maçında eksiklerini gördük. Bunları fırsata çevirmek istiyoruz. Ekibimize inanıyoruz. Ben oynarken, 2012'de kazanmıştık, o bir dostluk maçıydı ama kazanmıştık. Bunu tekrar edebiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'de bir final oynamak istediklerini söyleyen 39 yaşındaki spor adamı, "Biz burada Portekiz'le oynuyoruz, onlar favori ve baskı olacaktır. Biz de bir hava yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz. Bunu sadece sonuç olarak da değerlendirmeyeceğiz. Her şeyimizi ortaya koyup, 29 Mart'ta bir final oynamak istiyoruz. Konya'da final oynamak istiyoruz. Böyle bir fırsat varken, her takım bunu kullanmak isteyecektir." diye konuştu.

"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

"Amacımız belli turu geçmek istiyoruz. Buna inanıyoruz. Çok iyi hazırlandık, en iyi şekilde tedbirimizi aldık." diyen Altıntop, "Bir takımı temsil eden faktörler vardır. Bunlar; samimiyet, iletişim, istişare. Devamlılık istiyoruz. Biz inişli çıkışlı futboldan uzaklaşmak istiyoruz. Bu maç skor endeksli olabilir ama bizim analizimizde her zaman uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu turu geçmek istiyoruz, uzun vadeli hedefimize bizi bir adım yaklaştırırsa bizi tatmin edecektir." sözlerini kullandı.

"YUSUF YAZICI LİDER"

Takımdaki oyuncularda bir sıkıntı olmadığını söyleyen ve Yusuf Yazıcı üzerinden örnek veren Hamit Altıntop, "Yusuf Yazıcı inanılmaz bir şampiyonluktan sonra, farklı nedenlerden dolayı oynama fırsatı bulamadı. Takımını değiştirdi, bu da cesaret gerektirir. Yeni takımında lider pozisyonda. Skora katkı yapıyor. İyi bir oyuncu olduğunu da biliyorduk, skora katkı yapması da özgüvenini artıyor. Bu, hem onun için hem bizim için iyi." değerlendirmesinde bulundu.