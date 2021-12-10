Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması: Top kendisinde

10 Aralık 2021 Cuma 18:04 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 18:04

TFF İcra Kurulu Üyesi, A Milli, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Brand & Sport Summit 2021 Milliyet spor oturumunda konuştu. Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu konusunda da "Şenol hoca zamanında Ferdi ile temas kuruldu. Riva'da yemek yedik, sohbet ettik. Destek vereceğimizi söyledik. Top kendisinde." şeklinde konuştu.



İşte Hamit Altıntop'un açıklamaları:

"DOĞRU ADIMLARLA DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir sayesinde yönetimde yer alma şansı bulduğunu ifade eden Hamit Altıntop, "Sahadan masaya geçme sürecim heyecanlı ama soru işaretleri olan bir başlangıçtı. Futbola kuşbakışı bakmak çok farklı. Futbolu sadece futbol oynayanlar yönetsin yanlış bir kavram. Burada doğru kombinasyonu bulmak gerekiyor. Önemli pozisyonlara profesyonelleri getirmek lazım. Müstakil bir evde oturabilirsiniz çok iyi bahçıvan olmanıza gerek yok. İyi bir bahçıvan bulmanız gerekiyor. Futbolda da böyle. Profesyonelleri yerleştirip sonrasında denetlemek gerekiyor. Ben bu yükü kaldıracağıma inanıyorum. O alana ihtiyacımız olan eğitmenleri, profesyonelleri getirerek, en önemlisi uluslararası bağlantılarımızı da değerlendirerek bu yükün üstünden geleceğimize inanıyorum. Potansiyelimiz yüksek, tutku ve azim milletimizde var. Doğru adımlarla daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"KURALI GETİRİRKEN, ALTINI DOLDURMAK GEREKİYOR"

Yabancı oyuncu kuralı hakkında düşünceleri sorulan Hamit Altıntop, "Genellikle kısıtlamalara karşıyım. Ama gerçekler maalesef farklı. Alman bir futbolcu İngiltere ya da Hollanda'da oynadığı zaman yabancı olarak geçmiyor. Yabancı kavramının bizim için geçerli olduğunu düşünüyorum. Ben 2012'de Galatasaray'a geldiğimde 5 yabancı kuralı vardı. 2015'te 14 diye değiştirildi. Baktığınız zaman ne verdi ne aldı bunu kıyaslamak gerekiyor. Bu tabloda olumlu olmadığı için şahsi fikrim doğru bir yol aldık. Kuralı getirirken içini doldurmak lazım. Eğitimle genç arkadaşlarımızı oynatarak hem saha içinde hem de saha dışında onları geliştirmek, daha erken yaşta destek olmak gerekiyor" dedi.

"TARAFTAR HAKEME NEDEN GİTMEDİN DİYOR"

Milli takımda 4 büyüklerden daha fazla oyuncu alınması konusunda gelen bir soru üzerine Hamit Altıntop, şu ifadeleri kullandı: "Herkese aynı imkanları sunacağız. 4 büyükleri anarken biraz da gerçekler var. Başarılarıyla 4 büyükler olmuşlar. İster istemez başka bir seviyeye çıkmışlar. Bir adım önde oluyorsun. Ondan dolayı böyle bir resim orta çıkıyor. Türkiye liginin kalitesine, burada ben küçük bir eleştiride bulunmak istiyorum. Bir nevi taraftar bunu istiyor. Baktığınızda hakem örneği var. Ben Almanya'da hakemlerle diyalog kurduğumda biraz dozu aştığımda insanlar bana saygısız diyorlardı. Burada neden hakem gitmiyorsun diyorlar. Bunu bizzat yaşadım. Hocalarımızın iğneyi kendine batırması lazım. Biz oyuncuları bir nevi oraya itiyoruz" diye konuştu.

"ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ"

Türkiye'de herkesin sistemden bahsettiğini belirten Altıntop, "Herkes altyapıdan bahsediyor. Altı yapan, üst yapıdır. Denetlemeyi neye göre yapıyorsunuz. Sonuca göre mi, kriterlere göre mi? Ben son 9 senede tutumu çok iyi öğrendiğimi düşüyorum. Bu davaya gönül vermiş biri olarak, hiçbir şekilde karamsar olmadan ileri taşıyabileceğimize inanıyorum. Şeffaflık önemli. İletişim, doğru istişareden yola çıkmak gerektiğine inanıyorum. Herkes bir fikir ortaya koyuyor. En iyi fikirlerle yola çıkılıyor. Bunları dahil etmek zorundayız. Gerçeklerle yüzleşmek gerekir. Herkes yüzde 1, 2 kendini koyarsa kalite artacaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCA İLE YOLLARIMIZI AYIRDIĞIMIZDA İNANILMAZ İSİMLER TEKLİF EDİLDİ"

Stefan Kuntz'un milli takımın başına geçme dönemini de anlatan Altıntop, "Türk futbolunun albenisi çok yüksek. Şenol hoca ile yollarımızı ayırdığımızda inanılmaz isimler teklif edildi. Yönetimle konuştuğumuz değerler vardı. Öyle yola çıktık. Eğitime, bilime önem veren, açık olan, milli takımı gizli kapalı kutudan halka ulaşabilecek bir duruma getirmek, oyuncuların kendini ifade etmesi, halkın oyuncuları tanımasını istedik. Yerli alternatifler de vardı. Yabancı olmanın artısı, hocanın basını fazla takip etmemesi. Her şeyi anlamaması, saha içine konsantre olması da lehineydi. Sözleşmesi vardı, serbest değildi. Servet Yardımcı Bey de Almanya Futbol Federasyonu ile görüşmelerimizde yardımcı oldu. Kendisini de ikna etme, bize tanıma fırsatı verdik. Buraya geldi tanışma fırsatı oldu. Acele etmeden beklentileri paylaşarak, doğru bir istişareyle karar verdik. Yola çıktık. Gururluyum, mutluyum. Her zaman bir kenarda bir soru işareti vardır. Bu soru işaretini ünlem işaretiyle kısa sürede değiştirdi. Bu da sahaya yansıdı. Mütevazılığımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Daha ileriye gitme arzusu, yönetim olarak başkanımızın onayıyla karar verdik. İyi bir başlangıç oldu. Umarım bunu da sürdürebiliriz" dedi.

"FERDİ KONUSUNDA TOP KENDİSİNDE"

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım konusundaki gelişmeleri de sorulan Hamit Altıntop, sözlerini şöyle noktaladı: "İsimler üstünden gitmeyi ben çok sevmiyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. İyi bir Türk oyuncuyu takımda görmek istiyorum. Ancak; annesini, babasını, menajerini ikna etmek söz konusu olamaz. Bütün Türk oyunculara ilgi alanımızda olduklarını, biz de oynamasını istediğimizi belirtiyoruz. Transfer pazarlığı gibi, ilk 11 oynayacaksın, vazgeçilmez olacaksın böyle bir durum söz konusu olamaz. Şenol hoca zamanında Ferdi ile temas kuruldu. Riva'da yemek yedik, sohbet ettik. Destek vereceğimizi söyledik. Top kendisinde."