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Spor

Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj

Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik'ten ilk açıklama geldi. Slovak yıldız, bordo mavililerin eski futbolcuları olan Kucka, Hubocan ve Durica'dan şehir ve takım hakkında gerekli bilgileri aldığını belirterek, 'Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum.' dedi.

10 Haziran 2021 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:44
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Trabzonspor'un İsveç'in Göteborg takımından transfer ettiği Slovak yıldız Marek Hamsik, bordo mavili taraftarlara bir mesaj gönderdi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sözlerine Türkçe olarak "Merhaba Trabzon" diyerek başlayan Hamsik'in açıklamaları şöyle:

"Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli Takım'dan arkadaşlarım; Kucka, Hubocan, Durica şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler ve bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum ve bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız! Yakında görüşmek üzere. Bordo-Mavi! En güzel renkler!"

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