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Spor

Hamza Akman için ayrılık vakti geldi

Galatasaray'ın genç futbolcusu Hamza Akman'a, Danimarka ekibi Kopenhag talip oldu. İşte ayrıntılar...

Sabah25 Mart 2024 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
Hamza Akman için ayrılık vakti geldi
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın büyük umutlar beslediği Hamza Akman, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

KOPENHAG İLE GÖRÜŞTÜ

Sözleşmesi sona erecek 19 yaşındaki oyuncunu, Danimarka ekibi Kopenhag ile görüştüğü öğrenildi.

Danimarka ekibi, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde rakip olduğu maçlarda performansını beğendiği Hamza'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

G.SARAY'IN ALTYAPISINDA BAŞLADI

Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, kariyerine sarı-kırmızılı kulübün altyapısında başladı.

2022'DE A TAKIMA YÜKSELDİ

2022'de A takıma yükselen 19 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 400 BİN EURO

Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024'te sona erecek Hamza Akman'ın güncel piyasa değeri ise 400 bin euro...

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