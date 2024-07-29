Hamza Akman'a sürpriz talip!

Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

SÖZLEŞME TEKLİFİ HAZIRLIĞI

Danimarka'dan Bold'un haberine göre, Sonderjyske, 19 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Sonderjyske'nin Hamza Akman'a sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi.

GAZİANTEP FK

Genç futbolcunun adı Türkiye'den de Gaziantep FK ile anılmıştı. Hamza Akman'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 3 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza Akman, sarı-kırmızılı takımın sözleşme teklif etmemesinin ardından boşa çıkmıştı.

Galatasaray A Takımı'nda 3 maçta süre bulan Hamza Akman, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.