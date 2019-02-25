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Hamza Hamzaoğlu: Artık Akhisarspor istese de bu anlaşma olmaz

Akhisarspor ile masaya oturmasına rağmen Ege temsilcisiyle anlaşamayan Hamza Hamzaoğlu hakkında yapılan haberlere sert tepki gösterdi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Cihat Arslan’la yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışlarını sürdüren Akhisarspor’da Hamza Hamzaoğlu defteri kapandı. Yaklaşık 1 haftadır süren görüşmeler sonucunda tecrübeli teknik adamla anlaşmaya varamayan Akhisarspor, diğer tercihlere yönelirken yaşanan sürece yönelik Hamza Hamzaoğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.
 
'Hamza Hamzaıoğlu’nun istediği ücretle, Akhisarspor’un verdiği ücret arasında uçurum var’ haberlerine tepki gösteren deneyimli çalıştırıcı ‘Ben Akhisarspor için çalıştığım takımlardan aldığım paranın yüzde 25 daha az ücrete imza atmaya hazırdım’ dedi.
 
İşte Hamza Hamzaoğlu’nun çarpıcı ifadeleri...
 
Akhisarspor’dan ayrılırken kalbimiz kırık ayrıldık. Camiayı, taraftarları, kulübün yapısını iyi biliyorum diye normalde diğer çalıştığım takımlardan aldığım ücretin yüzde 25’inden feragat ettik. Yazıldığı gibi arada uçurum falan yok. Ben yönetime şunları söyledim ‘Takımın durumu belli, kadro yapısı belli, toplanan puan ortada. Eğer olur da kümeye düşersek ertesi sezon bırakıp gitmek yok yine beraberiz’ dedim, fakat düşüneceklerini ilettiler. Galatasaray maçından önce takımın başına geçmek istiyordum ama olmadı, artık bu saatten sonra tüm şartlarımız kabul edilse de Akhisarspor’da çalışmayacağım. Risk almaksa, elini taşın altına koymaksa hepsini yaptım yeni hocaları onlara hayırlı olsun….

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

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