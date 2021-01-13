İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2021 Çarşamba / 29 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4503
  • EURO
    9,0988
  • ALTIN
    444.327
  • BIST100
    1549.53
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hamza Hamzaoğlu: ''Bazen 'kazandık' derken kaybedebiliyorsunuz''
Spor

Hamza Hamzaoğlu: ''Bazen 'kazandık' derken kaybedebiliyorsunuz''

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a elenen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı.' dedi.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 00:47 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:47
ABONE OL

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün güzel bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Hamzaoğlu, güzel bir mücadele örneği sergilendiğini anlattı.

Maçı karşılaşmanın son bölümünde kaybettiklerini belirten Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir maçla ilgili konuşmak açıkçası zor oluyor. Bazen 'kazandık' derken kaybedebiliyorsunuz, futbol böyle bir şey değil. Zor bir maçı geride bıraktık. 120 dakika kolay değil. Oldukça yorulduk. Hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanmak zorundayız. Nasip böyleymiş. Aslında kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.