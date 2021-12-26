Hamza Hamzaoğlu: Bu maçta sakat ve cezalı futbolcularımızı aradık

26 Aralık 2021 Pazar 16:46 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 16:46

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmaları gerektiğini ancak iyi bir oyun oynayamadıklarını belirtti.

İlk yarıda rakibin oyununa karşı yeteri kadar agresif olamadıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Rakibi daha çabuk kapatmamız gerekiyordu. İlk yarının sonunda yediğimiz penaltı golü ile ilk yarıyı geride kapattık. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonları atamadık. Gole giderken kalemizde pozisyonlar da verdik. Rakip ikiyi bulamadı. Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biraz zor geldi bize ama yine aynı güvenle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Her türlü eksiklerini tespit ettiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "Oyun ve transfer anlamında eksiklerimizi gördük. Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız. Yönetim ile oturup bunu değerlendireceğiz. İkinci yarının ilk haftasında transferlerin oynama şansı yok. Bu nedenle bunu da düşünerek hazırlıklarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bugüne bir çok şeyi düzelttiklerini kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu maçta açıkçası eksik ve cezalıları aradık. Hamle yapamadık. Bu oyunu çevirebilme şansımız vardı. Sakat cezalımız olmasaydı bu maçı çevirebilme şansımız vardı. Bu mağlubiyet bizi üzdü ama takımımıza olan inanç güvencimiz devam ediyor. Eksik yanlarımızı tamamlayıp kısa sürede devam etmeliyiz."