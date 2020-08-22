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Spor

Hamza Hamzaoğlu: ''Bu sezon daha çetin geçecek''

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, 'Yarış daha çetin geçecek. Çok rotasyonlu oynanacak bir lig olacak' dedi.

DHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:23 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:24
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Abant Tabiat Parkı bölgesinde bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan Malatya temsilcisi, günde çift antrenman yapıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde akşam antrenmanına çıkan Yeni Malatyaspor, ısınma koşusunun ardından pas çalışması ve taktik antrenman yaptı. 

YENİ TRANSFERLER GELECEK

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu, "Geçtiğimiz sezona baktığımıza Malatyaspor ligi istediği yerde bitiremedi. Ama yine şanslıyız ki bu sene aynı yerden başlayacağız. Bazı oyuncularımız aramızdan ayrıldı. Onların yerini de yavaş yavaş doldurmaya başlıyoruz. Kendi içimizden öncelikle çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Ama bulamazsak da dışarıdan eksiklerimizi tamamlayıp bu sezon daha güçlü, daha iyi bir Malatyaspor izlettirmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar 3 oyuncumuz aramıza katıldı. Üçüyle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni oyuncularımız da gelecek. Takımımızı yavaş yavaş toplayacağız ve 10 günlük kampımız sürecek" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGE HAZIR OLABİLMEK"

Sezonun zorlu olacağını belirten Hamzaoğlu, "Öncelikli hedefimiz kadromuzu güzel bir şekilde oluşturup en iyi şekilde çalışıp lige hazır olabilmek. Geçtiğimiz seneden gelen yıpranmışlıklar var. Bunu atlatmak kolay olmayacak. Bu sezon daha da zor. 

40 tane maç var. Sıkıştırılmış bir lig oynayacağız. Derin bir kadroya sahip olmak ve çok dirençli bir kadroya sahip olmak zorundayız. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak güçlü olmak zorundayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu seneki hedefimizi de sezona başladıktan sonra ileriki haftalar belirleyeceğiz. Biz geçen her süreçte ulaşabileceğimiz yeni hedefler koyacağız. İnşallah onlara da birer birer ulaşırız" diye konuştu.

YARIŞ DAHA ÇETİN GEÇECEK

Tecrübeli teknik adam, yeni sezonun daha önceki sezonlara göre farklı olacağının altını çizerek, "Bir kere çok takım var. Yarış daha çetin geçecek. Çok rotasyonlu oynanacak bir lig olacak. Çok oyuncu izleyeceğiz. Zaten 5 oyuncu değiştirme hakkıyla beraber yeni genç oyuncular da şans bulacaktır. Bu kuralla birlikte kadrosu iyi olan daha çok oyuncuyu, iyi oyuncuyu barındıran takımların avantajlı olacağı bir gerçek. Ama kendini göstermek için de büyük bir şans. Güzel ve renkli geçeceğini düşünüyorum ligin" diyerek sözlerini noktaladı.

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