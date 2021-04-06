Hamza Hamzaoğlu: Doğan oldukça iyi günündeydi

06 Nisan 2021 Salı 22:21 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 22:21

Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, alınan bir puanın kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her şeyden önce bugün Trabzon'da Trabzonspor ile oynayıp aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli. Maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik. Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1'den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontra ataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. Doğan oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 1-1'lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda, şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye Kayserispor'a hayırlı olsun."