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  • Hamza Hamzaoğlu: Doğan oldukça iyi günündeydi
Spor

Hamza Hamzaoğlu: Doğan oldukça iyi günündeydi

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu karşılaşmayı yorumladı.

06 Nisan 2021 Salı 22:21 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 22:21
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Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, alınan bir puanın kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her şeyden önce bugün Trabzon'da Trabzonspor ile oynayıp aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli. Maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik. Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1'den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontra ataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. Doğan oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 1-1'lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda, şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye Kayserispor'a hayırlı olsun."

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