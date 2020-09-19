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  • Hamza Hamzaoğlu: ''Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız''
Spor

Hamza Hamzaoğlu: ''Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız''

Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maç sonu yaptığı açıklamada, 'Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, bu beni mutlu etti' dedi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:08 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:08
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında oynadıkları karşılaşmayı kazanmak istediklerini ancak olmadığını ifade etti.

Geçen haftaya göre çok daha zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"BİR PUAN HAYIRLI OLSUN"

"Önemli ve etkili oyuncuları vardı. Şu beni mutlu etti; Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha derli toplu oynarız diye düşünüyorum. Yine rakip alanda daha çok oyunu oynadık, rakibimizden daha üstün gibi göründük fakat üretkenliğimizde problem vardı. 

Sonuca gidecek ataklarımız olmadı, olamadı. Bunda tabii rakibin duruşu, bizim birbirimizi henüz daha iyi tanımayışımızın etkileri var. Bunları zaman içerisinde gidermeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağız. İnşallah oradaki maçtan bugünkünden biraz daha iyi bir görüntü veririz, oyunumuzu biraz daha geliştiririz. İnşallah üretebiliriz de. Bir puan hayırlı olsun. Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanda başlangıç için iyi bir puan diyebiliriz. Bu sezon için hayırlı olsun."

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