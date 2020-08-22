Hamza Hamzaoğlu: ''Gökhan Töre gitmeyi düşünüyor''

22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:51

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski takımı Beşiktaş'a dönmesi gündemde olan Gökhan Töre ile ilgili konuştu.

beIN Sports'a röportaj veren Hamzaoğlu "Gökhan Töre ile ilgili derin bilgim yok. Kampta değil, gitmeyi de düşündü. Süreci yönetime bıraktık. Ayrılma noktasına gelince yol haritasını çizeceğiz" dedi.

Malatyaspor'un başkanı Gevrek geçtiğimiz günlerde, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir." demişti.