Hamza Hamzaoğlu: Gol üretme konusunda bugün sıkıntılıydık

AA 23 Ocak 2022 Pazar 18:18 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 18:18

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, deplasmanda Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu "yaralı" bir Hatayspor'a karşı maça çıktıklarını ifade etti.

Hatayspor'un geçen hafta aldığı mağlubiyeti unutturmak için oldukça istekli ve arzulu oynadığını aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

Baskılı oynayacaklarını düşünüyorduk fakat ilk yarıda oyun olarak başa baş geçti gibi. Biz istediğimiz şeyleri çok fazla yapamadık. Tabii 3 gün önce bir maç daha oynadık. Seyahatlerin yorgunluğu biraz gözlemlendi, aynı takımla çıktığımız için. İkinci yarıya çıkarken değişiklikleri yaptık. Biraz daha, 10 dakika iyi bir görüntü sergiledik. Sonra yine rakibe verdik oyunu, daha sonra tekrar ele aldık ve maç sonuna kadar da bu şekilde sürdürdük diye düşünüyorum. Oyun olarak, mücadele olarak takımımdan memnunum ancak gol üretme konusunda bugün sıkıntılıydık. Biraz daha pozisyon üretebilmeliydik, daha net pozisyonlar yakalayabilmeliydik. Bu konuda biraz eksik kaldık ama sonuçta deplasmandan 1 puanla dönüyoruz.

Hamzaoğlu, milli arada sahalarında yapacakları Adana Demirspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.