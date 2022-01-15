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Spor

Hamza Hamzaoğlu: Haklı bir yenilgi aldık

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA15 Ocak 2022 Cumartesi 18:58 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 18:58
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Karagümrük deplasmanında 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyerek transfer döneminde de hızlı hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karagümrük'ü tebrik ederek sözlerine başlayan Hamza Hamzaoğlu, "Bugün üstün bir oyun oynadılar ve oyunun kontrolünü ellerinde tutarak maçı kazandılar. Biz maçın başında zaman zaman iyi şeyler yaptık, rakip alana yerleştik. Golden sonra biraz daha baskın göründük, pozisyon üretmeye çalıştık ama çok etkili olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarıda da gol ararken gol yedik. 2-0'dan sonra oyun tamamen rakibin kontrolüne geçti. Hak edecek oyunu oynayamadığımız gibi mücadele de gösteremedik ve haklı bir mağlubiyet aldık. Şimdi Antalyaspor maçımız var bu maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Transfer devam ediyor, elimizi çabuk tutmamız gerekecek. Aynı oyuncuların üzerine yük bindi. Yoruldular artık" dedi. Savunma arkasına atılan toplarda yaşadıkları sıkıntılarla ilgili de konuşan Hamzaoğlu, "Öncelikle bu topları attırmamamız gerekiyor. Ön tarafta baskıyı doğru yapmamız gerekiyor. Atıldığı zaman da mesafemizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Bu pozisyonlarda sıkıntılar yaşadık. Skor alındıktan sonra bunları yaşadık. Öncesinde çok sıkıntı olmadı. Risk aldık ve arkayı boş bıraktık, bunlar da çok normal. Pesic zaten çok iyi bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.

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