Hamza Hamzaoğlu: Okan Buruk'un başarısı yeni nesil antrenörlere örnek olacak

Galatasaray'ın yanı sıra İstanbulspor, Yozgatspor, Konyaspor gibi dönemin önemli takımlarında forma giyen Hamzaoğlu, teknik adamlık kariyerinde birçok başarı yakaladı. Galatasaray'ın başında 2014-2015 sezonunda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de 10'a yakın takım çalıştırdı. Son olarak TFF 1. Lig'de 2 yıl önce Eyüpspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, uzun süredir bir takımda görev almıyor.

Hamza Hamzaoğlu, 2023-2024 sezonu tamamlanan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Türk futbolunun durumu, genç teknik direktörlerin performansı ve A Milli Futbol Takımı'ndan 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi beklentisiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son olarak Mayıs 2022'de Eyüpspor'dan ayrıldığını aktaran Hamzaoğlu, "Eyüpspor'dan ayrıldıktan sonra 2 yıldır çalışmıyorum. Dışarıdan futbolu, yaşanan olayları ve yarışı takip ediyorum. Tabii sevindiğimiz ve üzüldüğümüz şeyler yaşandı. Öncelikle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnanılmaz bir sezon geçirdiler. Ancak bunun yanında diğer kulüplerimiz neden bu kadar geride kaldı? Üçüncü takımla ciddi bir farkı olmalı mıydı? Bu doğru mu, yanlış mı? Bunlar ayrı konuşulması gereken şeyler. Emek veren bütün kulüpleri, küme düşenler de dahil hepsini tebrik etmek lazım. Bütün kulüplerimiz yarıştılar, mücadele verdiler ve lig tamamlandı." diye konuştu.

Hamzaoğlu, çalışmadığı 2 seneyi iyi değerlendirdiğini vurgulayarak, "İki senedir bir sessizliğimiz var. Ancak bazen mesleğimiz böyledir. Kolay değil. Çok yıpranıyoruz, stresli bir ortamda çalışıyoruz. Biz de kendimizi sadece işimize verelim istiyoruz ama bu mümkün olmuyor. Zaman zaman böyle durmalar bana göre iyi oluyor. Dışarıdan olayları görmek, takip etmek, gelişmeleri izlemek ayrı bir katkı sağlıyor. Daha sonra başladığımızda da buradan aldığımız enerjiyle daha iyi şeyler yapma şansı yakalıyoruz. Bu iki yıllık duraklamayı, ekibimle doğru değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzde yine ülke futboluna hizmet edeceğimiz çeşitli kulüpler ya da platformlar olursa, oraya da enerjimizi en iyi şekilde verip, katkımızı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BENCE BARIŞÇIL BİR REKABET ORTAMINA İHTİYACIMIZ VAR"



Tecrübeli teknik direktör, bu sezon Süper Lig'de yaşanan olaylara değinerek, Türk futbolunun barışçıl bir rekabet ortamına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Uluslararası turnuvalarda başarı için Türk futbolunda barışın olması gerektiğini savunan Hamzaoğlu, "Artık rekabeti doğru anlamamız gerekiyor. Bence barışçıl bir rekabet ortamına ihtiyacımız var. Birbirimizi geliştirdiğimizin farkında olmamız, birbirimize düşman olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Toplumumuz artık sağduyulu davranıyor. Bazı şeyleri çok ön plana taşımamak lazım. İnşallah bundan sonraki yıllara bu rekabeti daha anlamlı ve barışçıl bir şekilde taşırız. Futbolumuzun, sporumuzun ve ülkemizin buna ihtiyacı var. Çünkü çok daha fazla şey yapabilir, kendimizi uluslararası arenada daha iyi ifade edebiliriz. Ancak birbirimizle uğraşmaktan gelişmeye vakit bulamıyoruz. İnşallah burada herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapar." şeklinde görüş belirtti.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY BU ÇITAYI BİR HAYLİ YUKARIYA ÇEKTİ"



Hamza Hamzaoğlu, Trendyol Süper Lig'de 102 puanla şampiyon olan Galatasaray ile 99 puan toplayarak ikinci sırayı alan Fenerbahçe'nin başarı çıtasını yükselttiğini dile getirdi.

İki takımın performansının diğer takımların durumunu ortaya koyduğunu anlatan Hamzaoğlu, "Eğer kim, 'Böyle bir şeyi bekliyordum.' derse, yanlış söylemiş olur. Çünkü sonuçta futbol kolay bir oyun değil. Kazanmak kolay değil. Ummadığınız zamanda ummadığınız bir rakibe kaybedebiliyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray bu çıtayı bir hayli yukarıya çekti. Transferler etkili ve iyi oldu. Diğer kulüplerimiz bu yarışın altında kaldı. Böyle bir puan farkı ben de kesinlikle beklemiyordum. Hem iki takımı tebrik ediyorum hem de 'Böyle mi olmalıydı?' diye düşünüyorum. Ülkemiz için acaba bu mu faydalı, yoksa bu kadar puan farkından dolayı ülkemiz iyiye gitmiyor mu? Keşke diğer takımlarımız da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın seviyesine çıkabilecek imkanlara sahip olsalar ve rekabeti daha da güçlendirebilsek." değerlendirmesinde bulundu.

"OKAN BURUK'UN BAŞARISI YENİ NESİL ANTRENÖRLER İÇİN ÖRNEK OLACAK"



Hamzaoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç teknik adamlara örnek olacağını dile getirdi.

Okan Buruk'un sarı-kırmızılı ekiple üst üste 2 sezon şampiyon olduğunu hatırlatan Hamzaoğlu, "Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Okan hem arkadaşım hem kardeşim. Onun yaşadığı her başarı, kendim yaşamış kadar beni mutlu ediyor. Umarım uzun yıllar Galatasaray'da kalır ve bu başarısının üstüne yenilerini ekleyerek devam eder. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Başarısı yeni nesil antrenörler için örnek olacak. Çıtayı da yukarıya çekti. Daha iyisini yapmak istiyorsak, ondan daha iyi olmak zorundayız. Bu da ülkemizi daha iyi duruma getirir." diye konuştu.

Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mouro Icardi, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz önemli katkı sağladı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre avantajı, bana göre Okan Hoca'nın geçen sezon da aynı takımla çalışmış olması. Bu, onu bir adım öne taşıdı. Kendisi bunu doğru şekilde değerlendirdi. Bu sene yapılan transferlere baktığımızda belki hepsinden yeterli katkı sağlanamadı ama onlar da görevlerini yerine getirdi. Zaten geçen sene başarılı olmuş bir kadro vardı. Yeni transferler beklenenin altında kalsa da hedefe ulaşmakta faydalı oldular."

GENÇ TEKNİK ADAMLARIN KARİYER BAŞLANGIÇLARI



Hamza Hamzaoğlu, futbolculuk kariyerini noktaladıktan kısa süre sonra Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmaya başlayan genç teknik adamların başarılı olmasını çok istediğini anlattı.

Tecrübeli teknik adam, kulüplerde ve milli takımlarda birlikte çalıştığı Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'un teknik direktörlüğe başlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Hepsini çok seviyorum ve başarılı olmalarını çok istiyorum. Ancak kaybetmekten de korkuyorum. Çünkü bu saydığınız isimlerin hepsi bu ülke için çok değerli. Onların doğru bir şekilde bu ülkeye hizmet etmeleri, doğru bir şekilde teknik direktörlüğe geçiş yapmaları çok önemli. Çünkü bazen erken yapılan işler olumsuz sonuçlar vermeye başladığında onu toparlamak bazı arkadaşlarımız için zor olabilir. Ancak onlar böyle bir yolu tercih ettiler. Belki de bu doğru bir yol değil. Maalesef biz bir an önce bir yere varmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşlarımın çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bulundukları yerler o tecrübeyi kazanmaları gereken değil, kazanılan tecrübeyi kullanmaları gereken yerler. O yüzden bunun olumsuz sonuçlarının bedelini hem kendileri hem kulüpler hem yönetimler hem de ülke futbolu ödeyecek. O yüzden onlara bu zorlu yolculukta başarılar diliyorum. Onlar da bu şekilde bir tecrübe kazanarak yollarına devam edecek. Bu bir tercih. Onlar bu yolu tercih ettiler. Yanlış mı? Değil. Onlar daha yukarıdan daha farklı tecrübeler edinecekler. Ben farklı bir yol seçmiştim. Daha aşağıdan hem yardımcılık yaparak hem alt liglerde de çalışarak farklı tecrübeler kazandım. İnşallah bu tecrübeleri de kullanacak ortamımız olur."

"MONTELLA'YA GÜVENİYORUM"



Hamzaoğlu, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir sonuç alacağına inandığını dile getirdi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya güvendiğini aktaran Hamzaoğlu, "Hep, 'Genç kadromuz var.' diyorduk ama artık 'Genç ve tecrübeli bir kadromuz var.' diye söyleyebiliriz. Çünkü oyuncularımız yaşları genç de olsa çok önemli bir tecrübeye sahipler. Önemli kulüplerde forma giyiyorlar, iyi performanslar gösterdiler. Bu Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızdan çok iyi şeyler bekliyorum. Ses getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda Montella'ya da güveniyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Çünkü ülkemizin, futbolumuzun, 2000'deki UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası, 2002 Dünya Kupası ile 2008 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir başarıyı daha hak ettiğini düşünüyorum. Artık zamanı geldi. İnşallah milli takımla o başarıyı bu Avrupa Şampiyonası'nda yakalayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.