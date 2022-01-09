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Spor

Hamza Hamzaoğlu: Oyun beni tatmin etmedi, inşallah düzelteceğiz

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA9 Ocak 2022 Pazar 22:09 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 22:09
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Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan, iyi ama iç sahada bir puana sevinemeyiz. Oyun beni tatmin etmedi. İnşallah düzelteceğiz." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca Beşiktaş'ın yorgun ve eksik olduğu konuşulduğunu, bunun etkisinde kalındığını söyledi.

Rize'ye gelen takımın Beşiktaş olduğuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Formayı giymeyi hak eden oyuncular. Emirhan dışında uzun süredir Beşiktaş ile mücadele eden oyuncular. Emirhan'ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyun oynadı." diye konuştu.

Oyuna kötü ve tutuk başladıklarına değinen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

Pas yapmakta başarısızdık. İlk yarıda kötü oyun ile içeri girdik. İkinci yarı kıpırdandık ama iyi oynamadık. Bizim takımın bir özelliği pes etmiyoruz, mücadele ediyoruz. Gücümüz dahilinde mücadele ettiğimiz bir oyun oynadık. İki duran toptan iki gol bulduk. Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum. Bu oyunu oynatan benim. Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan, iyi ama iç sahada bir puana sevinemeyiz. Oyun beni tatmin etmedi. İnşallah düzelteceğiz. Hedefe ulaşma noktasında endişemiz yok ama daha iyi futbol oynamak zorundayız.

Penaltı pozisyonuna ilk başta itiraz ettiğine vurgu yapan Hamzaoğlu, "Bainao'nun eli yakındı. Başka takımlara verilmeyip bize verilince bunlara isyan ediyorum. Verilecekse herkese verilmeli. Pozisyon penaltı verilebilir. Alper Ulusoy'a 'Neden verdi?' diyemem. Sonradan gösterilen kartlar oyunu gerginleştirdi. Maçları hakemlere bağlamıyorum. Hakemlere rakibe etki edemeyiz. Kendi yaptıklarımıza yapamadıklarımıza odaklanmak zorundayız. Bu daha doğru bir davranış." şeklinde konuştu.

Transferlerin devam ettiğini kaydeden Hamzaoğlu, Yusuf Sarı transferi için Trabzonspor'a teşekkür etti.

Hamzaoğlu, Beşiktaş'tan Adem Lahiç'in isminin gündemde olduğunu ifade etti.

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