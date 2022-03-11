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Spor

Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta erteleme karşılaşmasında Bursaspor'u 3-0 yenen Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA11 Mart 2022 Cuma 00:09 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 00:09
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Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iyi bir sonuçla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hamzaoğlu, Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İyi bir sonuçla bitirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp sıralamadaki yerimizi daha iyi pozisyona getirmeye çalışacağız. Maçlar da ertelendi. Adanaspor maçına hazırlanmak için süremiz olacak. Oyuncularımızı dinlendireceğiz. O maçtan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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