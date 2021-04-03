İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
Spor

Hamza Hamzaoğlu takımından memnun

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 16:59 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 16:59
ABONE OL

Kayserispor'un başında ilk karşılaşmasına çıkan Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe karşısında iyi bir oyun oynadıklarını kaydetti.

İlk yarıda etkili bir oyun sergilediklerini aktaran Hamzaoğlu, "Hücumda etkili olduk. Bir gol bulduk, birkaç tane kaçırdık. Direkten dönen topumuz var. Yediğimiz bir golle maç berabere bitti. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oynanan oyun, istek bizleri mutlu etti. Bu oyunu daha da pekiştirip sonucu lehimize çevirecek oyunu ortaya koyarız." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu ayrıca Göztepe'ye başarılar diledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.