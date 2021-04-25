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Spor

Hamza Hamzaoğlu'dan Beşiktaş itirafı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, rakiplerinin gücüne, temposuna karşılık veremediklerini söyledi.

AA25 Nisan 2021 Pazar 00:42 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 00:42
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Buraya gelirken bir ya da üç puan alabilir miyiz diye düşünüyorduk ama maalesef Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik. Mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bizim için makas iyice daralıyor. Daha önce birçok maçı iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Bütün kredilerimizi harcadık. Önümüzde Denizlispor maçı var, ne yapıp edip o maçı kazanmak zorundayız. Final maçlarındayız. İki ya da üç galibiyet almak zorundayız." diye konuştu.

44 puanın kendilerini ligde tutmak için yeterli olacağını kaydeden Hamzaoğlu, Cristian Sapunaru'nun kadro dışı kalmasının da takımı olumsuz etkilediğini düşünmediğini sözlerine ekledi.

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