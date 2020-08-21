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Spor

Hamza Hamzaoğlu'dan Gökhan Töre açıklaması

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu Gökhan Töre ile ilgili açıklamada bulundu. Hamzaoğlu, 'Gökhan Töre ile ilgili derin bilgim yok. Kampta değil, gitmeyi de düşündü' dedi.

21 Ağustos 2020 Cuma 22:20 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 22:20
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Yeni Malatyaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş'a gitmesi gündemde olan Gökhan Töre ile ilgili konuştu.

beIN Sports'a röportaj veren teknik adam, "Gökhan Töre ile ilgili derin bilgim yok. Kampta değil, gitmeyi de düşündü. Süreci yönetime bıraktık. Ayrılma noktasına gelince yol haritasını çizeceğiz" dedi.

BAŞKAN GEVREK BONSERVİS TALEP EDİYOR

Malatyaspor'un başkanı Gevrek geçtiğimiz günlerde, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir." demişti.

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