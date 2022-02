Hamza Hamzaoğlu'ndan ofsayt çizgisi tepkisi! ''Yapay zeka mı yoksa başka zekalar mı ayarlıyor?''

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:08 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:08

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, 18 Şubat Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bu maç bizim için çok önemli. İnşallah iyi bir sonuçla ayrılırız." dedi.

Hamzaoğlu, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in Emre Belözoğlu ile iyi bir çıkış yakaladığını, devre arası transferleriyle daha da güçlendiğini belirtti.

İyi bir takıma karşı oynayacaklarının bilinciyle çalıştıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Yaptığımız transferlerle biz de biraz daha güçlendik. Oyunumuzu ve mücadelemizi biraz daha ileri seviyeye taşıdık. Kendi sahamızda önemli bir maça çıkacağız. Bu maç bizim için çok önemli. İnşallah iyi bir sonuçla ayrılırız." diye konuştu.

Hamzaoğlu, transfer döneminin bittiğini, artık takımda bulunan her oyuncunun değerli olduğunu vurgulayarak, "Kime ne zaman ihtiyacımız olacağını bilemeyiz. Maçların gidişatına göre değerlendirmeler yapıyoruz ve oyuncuları oynatıyoruz. Her futbolcu hazır olmak zorunda. Mevcut kadromuzla her maça hazır olmak için çalışıyoruz. Bazen hiç beklemediğimiz bir oyuncu bir maçta sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Gökhan Akkan ve Tarık Çetin'in sakatlıklarına değinen Hamzaoğlu, "Gökhan ve Tarık yüzde 100 hazır değiller. Onları koruyarak antrenmanlarda çalıştırıyoruz. Son haftalarda kaleci sakatlıkları ile sorunlar yaşadık. İnşallah bu hafta iyi durumda olurlar ve önümüzdeki haftadan itibaren hem Gökhan hem Tarık sağlıklı bir şekilde aramıza döner." ifadelerini kullandı.

"HATALARI TOLERE EDEBİLİRİZ. ART NİYET VARSA ACI BİR ŞEY"

Hamzaoğlu, herkesin sorumluluk bilinciyle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her şeyin adil olduğu bir ortamda yarışmak istiyoruz. Hak ettiğimiz puanları almak istiyoruz. Bize bir haksızlık yapılırsa nasıl isyan edeceksek karşımızda da bir rakip olacak. Puanını almak veya gasp etmek gibi bir niyetimiz asla olamaz, olmamalı. Bu herkes için böyle geçerli olmalı. Maalesef geldiğimiz futbol ikliminde herkes bir taraftan baskı yapmaya çalışıyor. Amaç sadece kendi çıkarlarını gözetmek. Bence bunlar sıkıntılı durumlar. Birbirine güvenen, birbirine saygılı olan bir duruma gelmek zorundayız. Hakemlere biz güveneceğiz, inanacağız. Oyuncularımız da haksız bir kazanç peşinde koşmayacak. Penaltı almak için çalışmayacak. Zaten penaltı olursa olacaktır. Bunun peşinde koşmamalı. Güven ortamı oluşmalı. Nasıl sağlanacak bilmiyorum ama herkes üzerine düşeni yapmalı."

Hamza Hamzaoğlu, Altay maçında Gedson'a yapılan hareketin penaltı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Gedson rakipten önce hamle yaptı. Destek ayağını yere koyan oyuncuya vuruluyorsa penaltı verilmeli ama yorum bu işin içinde var. Fakat art niyet olduğunu düşünmek istemiyorum, olduğunu da sanmıyorum. Hatalar her zaman olur. Hataları tolere edebiliriz. Art niyet varsa acı bir şey. Bunu herkesin kendi içinde düşünmesi gerekir. Dönüp dolaşıp kötü niyet onların da başına bela olur. İnşallah öyle bir şey yoktur. Pohjanpalo'nun golünde ise çizilen ofsayt çizgisini anlayamıyorum. Tam üst üste biniyor ofsayt çizgileri. O tarafa bu tarafa onu yapay zeka mı ayarlıyor, yoksa başka zekalar mı ayarlıyor, bilmiyorum ama üzüldük. Gol olabilecek bir pozisyon, güzel de bir goldü. Nasip, inşallah önümüzdeki haftalarda olur."