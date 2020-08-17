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Spor

Hamza Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor mesajı

Yeni Malatyaspor ile prensipte anlaşan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 'Malatya'da yarım kalan bir hikayem var. Bu kaliteli camiada görev almak benim için büyük mutluluk olacaktır.' dedi.

IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:20
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Teknik Direktör Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. Hamzaoğlu, Malatya’da yarım kalan bir hikayesi olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor, bir süredir devam eden teknik adam belirsizliğini çözdü. Hikmet Karaman ile tazminat konusunu çözen sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden yeni teknik direktörünü de belirledi. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek el sıkıştı.

Malatyaspor serüveniyle teknik adamlık kariyerine Malatya’da başlayan Hamzaoğlu, anlaşmayı doğrulayarak, bu birliktelik için hazır olduğunu söyledi.

"MALATYA’DA YARIM KALAN BİR HİKAYEMİZ VAR"

Açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, Malatya’da yarım kalan bir hikayesinin olduğunu belirterek, "Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir görüşmemiz oldu. Oldukça güzel geçti. Umarım bu güzel birliktelik olur. Malatya’da yarım kalan bir hikayem var. Bu kaliteli camiada görev almak benim için büyük mutluluk olacaktır. Her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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