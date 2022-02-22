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Spor

Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi belli oluyor! Görüşmeler başladı

Çaykur Rizespor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu için önemli bir iddia gündeme geldi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Eyüpspor'un Hamza Hamzaoğlu ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Hürriyet22 Şubat 2022 Salı 19:06 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 19:06
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Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı. Hamza Hamzaoğlu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Zafer Turan ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'da yeni hoca için harekete geçildi. Eyüpspor'da geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan Hamza Hamzaoğlu ile görüşmelere başlandı.

Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda da Eyüpspor'u çalıştırmıştı. 51 yaşındaki teknik adam daha önceden Galatasaray, Kayserispor, Bursaspor, Antalyaspor, BB Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'da da görev almıştı.

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