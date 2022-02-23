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Spor

Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Zafer Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Rizespor'dan istifa eden Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

DHA23 Şubat 2022 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:36
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Çaykur Rizespor ile vedalaşan Hamza Hamzaoğlu, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

12 YIL SONRA YENİDEN EYÜP'TE

Hamzaoğlu bu anlaşmayla birlikte, 10 yıl sonra 1'inci Lig'e, 12 yıl sonra ise Eyüpspor'a dönmüş oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2011-2012 sezonunda Akhisarspor ile 1'inci Lig'de mücadele etmiş ve o sezon takımını Süper Lig'e yükseltmişti.

Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda ise Eyüpspor'un 2'nci Lig'de mücadele ettiği sırada İstanbul ekibinde bir sezon görev almıştı.

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