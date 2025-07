Hande Baladın: Milli Takım formasını giymek benim için her zaman çok özel

Fenerbahçe Medicana ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın, ay-yıldızlı formanın kendisi için çok özel olduğunu belirtti.

Milli voleybolcu Hande Baladın, redbull.com'a yeni sezon beklentileri ve milli takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzun süre formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrılmasının ardından yeni takımında adaptasyon süresinin olacağını söyleyen Baladın, bu sürecin kendi oyununu da zenginleştireceğinin altını çizdi.

Milli takımla ilgili açıklamalarda bulanan Red Bull sporcusu Baladın, "Milli Takım forması giymek benim için her zaman çok özel bir duygu ve öyle olmaya da devam edecek. Milli takımda bulunduğum her andan büyük bir keyif alıyorum. Milyonları, ülkeni temsil ediyorsun; bu da doğal olarak mücadeleye farklı bir anlam katıyor." ifadelerini kullandı.

En üst seviyede oynamanın, milli takımın ve büyük bir kulübün parçası olmanın gurur verici olduğunu da sözlerine ekleyen Baladın, şunları söyledi:

"Benim için 'en üst nokta'; potansiyelimi gerçekten sonuna kadar kullanabildiğim, sahada ve saha dışında sürekli geliştiğim bir yer. Şu an geldiğim noktayı değerli buluyorum, çünkü hem bireysel anlamda hem de milli takımda güzel başarılara ulaştım. Ama mükemmel diye bir şey yok. Özellikle de sporda. İnsan başardıkça daha da fazlasını istiyor ve hala öğrenecek, gelişecek çok şeyin olduğunu keşfediyor. Bu hiç bitmeyen bir yolculuk. Her maç, her an benim için farklı bir deneyim. Her deneyim, kariyerim ve kendim için bana yol gösteren, farkındalık oluşturan anlarla dolu. Şu an olduğum konumdan ve yolumdan memnunum."