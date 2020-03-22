22 Mart 2020 Pazar 15:08 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:08

Corona Virüs, tüm dünyada olduğu gbi spor dünyasını da vurdu! Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, spor dünyasını şoke etmeye devam ediyor. Ülkemizde corona virüse karşı radikal önlemler alınırken spor camiasında da konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fenerbahçe Basketbol A Takımında bazı oyuncuların corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan, ünlü oyuncu ve sporcular da teste girerken, bugün Fenerbahçeli basketbolcular da corona virüs testi oldular. Hangi sporcularda corona virüs testi pozitif çıktı? İşte Corona virüs olan ünlü sporcular...

Türkiye'de alınan radikal bir kararla bütün spor müsabakaları ertelendi.

Fenerbahçe, erkek basketbol takımı, teknik ve idari çalışanların corona virüs testi yaptırdığını hiçbir oyuncusunda hastanede tedavi altında olması gereken bir durumun olmadığı, sadece idari çalışanlardan bir kişinin tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Klübü'nden yapılan açıklamada 'Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip #Coronavirus (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.' denildi.

'Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.' denildi.

İtalyan ekibi Juventusta Daniele Rugani ve Blaise Matuidinin ardından Paulo Dybalanın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Corona virüs salgını İtalya’da yayılmaya devam ederken, Serie A’da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventusun yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatininin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DYBALA: MÜKEMMEL DURUMDAYIZ

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana’da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.

Dybala, İtalyan devi Juventusta Rugani ve Matuidinin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan 3üncü futbolcu oldu.

Espanyol'un Çinli oyuncusu Wu Lei'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Malavi ve Burundi liglerinden sonra Karayipler'den Saint Kitts ve Nevis Ligi İddaa bültenine eklendi!

Meksika Liga MX Başkanı Enrique Bonilla, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Avustralya'da futbol ligi (Amerikan futbolu) haziran ayına kadar askıya alındı.

Çin'de Shandong Luneng forması giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, daha önce Everton ve Manchester United için ter dökmüştü.

Milan, futbol direktörü Paolo Maldini ve Milan'ın genç takımında oynayan oğlu Daniel Maldini'nin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe, erkek basketbol takımı, teknik ve idari çalışanların corona virüs testi yaptırdığını hiçbir oyuncusunda hastanede tedavi altında olması gereken bir durumun olmadığı, sadece idari çalışanlardan bir kişinin tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

CORONA VİRÜS OLAN SPORCULAR

1. Daniele Rugani - Juventus

2. Timo Hübers - Hannover 96

3. Jannes Horn - Hannover 96

4. Manolo Gabbiadini - Sampdoria

5. Rudy Gobert - Utah Jazz

6. Donovan Mitchell - Utah Jazz

7. Trey Thompkins - Real Madrid

8. Mikel Arteta - Arsenal

9. Callum Hudson-Odoi - Chelsea

10. Patrick Cutrone - Fiorentina

11. Hyun-Jun Suk - Troyes

12. Albin Ekdal - Sampdoria

13. İspanya La Liga kulüplerinden Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip corona virüs vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

14. Morten Thorsby - Sampdoria

15. Omar Colley - Sampdoria

16. Luca Kilian - Paderborn

17. Fabian Nürnberger - Nürnberg

18. Dušan Vlahović - Fiorentina

19. German Pezzella - Fiorentina

20. Fernando Gaviria - Bisiklet Yarışçısı

21. Dmitry Strakhov - Bisiklet Yarışçısı

22. Christian Wood - Detroit Pistons

23. Ezequiel Garay - Valencia

24. Eliaquim Mangala - Valencia

25. Jorge Jesus - Flamengo

26. Hertha Berlin, ismini açıklamadığı bir futbolcusunda corona virüs çıktığını açıkladı. Tüm futbol ekibi karantinaya alındı.

27. Antonino La Gumina - Sampdoria

28. Blaise Matuidi - Juventus

29. Espanyol, futbolculardan ve teknik ekipten toplam 6 kişinin koronavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı.

30. Brooklyn Nets, dört oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

31. Mattia Zaccagni - Hellas Verona

32. Kevin Durant - Brooklyn Nets

33. MLS ekiplerinden New York City, kulüpte bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

34. Sean Payton

35. Fransız smaçör Earvin Ngapeth’e koronavirüs teşhisi konuldu.

36. Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers; oyuncular, antrenör ekibi ve basketbol operasyonlarında yer alan personellerine koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığını ve 3 kişide test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

37. Marcus Smart - Boston Celtics

38. Los Angeles Lakers, iki oyuncusunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

39. Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı.

40. İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

41. Milan kulübü, Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

42. Juventus, Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala’nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.