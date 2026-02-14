Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, Instagram hesabı üzerinden bir video yayınladı. Tecrübeli teknik adamın sözleri, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Kariyerinde son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ta görev alan Fatih Terim, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

"BÜYÜK DEVRİMLER GÜRÜLTÜYLE GELMEZ"

Tecrübeli teknik adam, yayıladığı videoda, "Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir. Yeni şeyler söyleyelim cancağızım..." gibi cümleler sarf etti.

Paylaşımını "Hani derler ya, çok yakında" yorumuyla yayınlayan Terim'in bu gönderisi 'Galatasaray'a dönüş' olarak yorumlandı.

Fatih Terim'in paylaşımının altına, sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağdırdı.

İşte Terim'in paylaşımı: